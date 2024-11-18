Erdoğan'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele' oturumunda önemli bir konuşma yaptı. Gazze'deki insani krizi vurgulayan Erdoğan, bu bölgedeki nüfusun yüzde 96'sının sağlıklı gıda ve suya erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Artan saldırılar ve yaklaşan kış mevsimiyle, Gazze halkının yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekerek, derhal ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.

Konuşmasında dünya genelinde her 10 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarının yeterli sonuç vermediğini belirtti. Türkiye'nin insani yardımlara yönelik uluslararası çağrılarının devam edeceğini ifade eden Erdoğan, toplumun açık kalan yaralarının sarılması için her zaman yardım elini uzatmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki kıtlık riskinin uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaştığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu bölgeye yönelik 86 bin tondan fazla yardımda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, yoksullukla mücadelede sosyal güvenlik ağını geliştirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını ve sosyal destek programları ile ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini söyledi.

Erdoğan, 'Sıfır Atık Projesi'nin de küresel düzeyde bir hareket haline geldiğini belirterek, açlık ve yoksullukla mücadelede dünya genelinde iş birliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti. Bu bağlamda, her bireyin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamanın önemine değindi ve bu amaçla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.