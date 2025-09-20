Erdoğan’dan geniş çaplı operasyon! Bakanları yerinden zıplattı… Tarih verildi…

Türkiye’nin siyasi gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kabinede köklü bir değişim yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Nefes’in parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın’ın haberine göre; AKP kulislerinde ekim ayında geniş çaplı bir kabine değişikliğinin konuşulduğunu aktardı.

“KABİNEDE DEĞİŞİM OLACAK MI?”

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. AKP ilk kez CHP’nin gerisinde ikinci olarak konumlanmıştı. Seçim mağlubiyeti sonrası Erdoğan, il ve ilçe başkanlıklarında değişime gitmişti. Ancak değişim MYK’ya kadar gelmişti. “Kabinede ise değişim olacak mı?” sorusu ise halen dillendiriliyor.

ERDOĞAN ŞUBAT AYINDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Erdoğan ise Şubat ayında kabineye dair sinyalleri vermişti. Erdoğan, “Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz” ifadeleriyle değişimi yakmıştı.

EKİM AYINDA GENİŞ ÇAPLI KABİNE DEĞİŞİMİ İDDİASI

Son zamanlarda kabine değişimi için kulislerde Ekim ayı konuşuluyordu. Nefes’in parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın ise son kulisi “Duvarların Dili Olsa” yazısında aktardı. İddiaya göre; AKP kulislerinde ekim ayında geniş çaplı bir kabine değişikliğinin konuşuluyor.