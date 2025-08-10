Erdoğan’dan gözleri ışıl parlayan Nebati’yle ekonomi zirvesi: Yeniden ekonominin başına mı geçecek?

YENİÇAĞ - ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde döneminde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile buluştu.

Yaklaşık 1,5 saat devam eden görüşmenin ardından, toplantıya dair konuşan eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, görüşmenin ekonomiye dair önemli başlıkların ele alındığı bir buluşma olduğunu öne sürdü.

MEHMET ŞİMŞEK’İN YERİNE Mİ GELCEK?

Erdoğan’ın, eski bakan ve damadı olan Berat Albayrak’a da yakınlığı ile bilinen Nureddin Nebati ile görüşmesi kulisleri de hareketlendirdi.

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, daha 1 gün önce kaleme aldığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, AKP içinde istifasının istendiği iddialarını dile getirmişti.

Bu yazının hemen üzerine Erdoğan’ın eski bakan Nebati’yle görüşmesi ekonominin patronu değişiyor mu sorularını da beraberinde getirdi.

“Işıl ışıl parlayan gözler”, “Uyuyup uyansak her şey düzelecek” gibi açıklamalarıyla hatırlanan Nurettin Nebati, Erdoğan’ın damadı ve Ekonomi eski Bakanı Berat Albayrak’a da yakınlığı ile biliniyor.

Erdoğan, Nebati görüşmeleri yeni bir bakan arayışı iddialarını gündeme getirdi.

Son olarak Kızılcahamam’daki AKP kampında da AKP’li vekillerin istekleri Mehmet Şimşek tarafından geri çevrilince devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girdiği iddiaları gündeme gelmişti.