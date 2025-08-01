Erdoğan'dan gündemi sallayacak açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Yaz Okulları Final Programı'nda gençlere hitap etti. 81 ilde 400 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yaz okullarının finalinde konuşan Erdoğan, gençlere seslenirken hem güncel meselelere değindi hem de gençlik politikasına dair net mesajlar verdi.

Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları'nda eğitim gören yüz binlerce öğrenciye ve eğitimcilerine teşekkür ederek, "Evlatlarımız bu yaz sadece eğlenmedi, aynı zamanda öğrendi, yarıştı ve kalıcı dostluklar kurdu. Ömür boyu tebessümle hatırlanacak anılar biriktirdiler" dedi.

TÜGVA'nın 11 yıldır gençlere yönelik eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Bazı kesimlerin TÜGVA'ya olan düşmanlığı, vakfın başarılarından duydukları rahatsızlıktandır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlere sahip çıkmanın hem ahlaki hem de milli bir sorumluluk olduğunu vurguladı:

"Gençlerimizi marjinal yapıların insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız."

TÜGVA gönüllülerine ve gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin geleceğinin bu gençlik olduğuna inandığını belirterek, "Bu gençlik TEKNOFEST kuşağıdır. Ben bu gençlikle gurur duyuyorum" dedi.

Konuşmasında geçmişte yaşanan başörtüsü yasağı, katsayı adaletsizliği ve diğer eğitim eşitsizliklerine de değinen Erdoğan, AKP döneminde bu sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü ifade etti.

"Anne-babalarınız baskılarla, yasaklarla mücadele etti. Biz de o zihniyetin kalıntılarını tarihin çöplüğüne gönderdik. Sizler artık fırsat eşitliğine sahip bir Türkiye'de büyüyorsunuz" dedi.

LGS TEPKİSİ

Son dönemde sınav tartışmalarından gençliğe yönelik eleştirilere kadar birçok konuda gençlerin hedef alındığını belirten Erdoğan, gençlere şu sözlerle seslendi:

"Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, size kara çalacaklar. Bunlardan asla yılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz, moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz."

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Zulümle, krizle, çatışmayla boğuşan coğrafyamıza barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. Her metre karesinde huzur, güven, refahın egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Son nefesimize kadar hizmetinizde olmaya inşallah devam edeceğiz."

"GAZZE'DE SOYKIRIM YAŞANIYOR"

Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. İsrail'in saldırılarını "asrın en vahşi soykırımı" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Gazze'de yaşananları toplama kamplarındaki görüntülerden bile ağır olarak tanımladı.

"Gıda ve suya ulaşmak için hayatlarını riske atan anneler var. Sözde medeni dünya bu tabloyu izlemekle yetiniyor" diyen Erdoğan, Türkiye'nin en başından itibaren Gazze'nin yanında olduğunu vurguladı.

İsrail'le ticaretin kesildiğini ve diplomatik baskıların artırıldığını hatırlatan Erdoğan, Filistin meselesine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi:

"Birileri Filistin'e verdiğimiz desteği sorguluyor. Halbuki asıl sorulması gereken, geçmişte Gazze'ye ‘terörist' diyenler neden şimdi konuşuyor?"

"Tehdit edildik, operasyonlara maruz kaldık ama asla davamızdan vazgeçmedik," diyen Erdoğan, eleştirileri "kara bir sicilin utangaç sahiplerinin çabası" olarak tanımladı.

"O GÜN GELDİĞİNDE ORADA OLACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda Gazze için umut dolu bir mesaj veren Erdoğan, "Zalimlerin karşısında dimdik durmanın şerefiyle o kutlu günde Gazze'de olacağız. Birlikte şükür namazı kılacağız. Zulmün sona erdiğini göreceğiz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulu'na katılan gençleri tek tek kutlayarak konuşmasını sonlandırdı:

"Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Sizlere güveniyorum."