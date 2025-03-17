Erdoğan’dan gündemi sarsacak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı… Ankara’nın kulis yazarından bomba iddia!

Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimde aday olarak çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ancak İmamoğlu’na son dönemde açılan soruşturmalar dikkat çekiyor. Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, parti içerisinde konuşulan AKP’nin ve Erdoğan’ın oyun planını köşesinde yazdı.

"ONDAN SONRA SIRA MANSUR YAVAŞ’A GELECEK"

Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü ‘AKP’nin Ekrem-Mansur denklemi!’ başlıklı köşe yazısında Erdoğan’ın yeni planını parti kaynaklarından aldığı bilgiler ile paylaştı. Babacan, ‘AKP’nin oyun planı’ başlığı ile başlayan yazısında, “Basitçe; 1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı, hukuki olmayan müdahaleyle engellenecek. 2- Ondan sonra sıra Mansur Yavaş’a gelecek. 3- Plan bu kadar net sonuçlanmasa bile İmamoğlu ile Yavaş’ın arasının açılması ve bölünme sağlanacak. 4- Genel seçimlerde olduğu gibi muhalefetin parçalı ve sorunlu bir şekilde seçime girmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR”

Babacan, AKP’liler, Erdoğan’ın İmamoğlu yerine neden Yavaş’ı rakip olarak tercih edeceğiyle ilgili sorulara ise şu 3 cevabı verdiğini paylaştı;

1-İmamoğlu’nun sokakla kurduğu güçlü ilişki Erdoğan için ciddi risk oluşturuyor. 2- Mansur Yavaş, seçim kampanyasında kolay rakip olabilir. 3- Ülkenin tümünü kapsama sorunu yaşayabilir. Zaten Kürtlerle mesafeli olan Yavaş, açılım sürecinden sonuç alınırsa, bu kitleden hiç destek göremez. Kolay rakibe dönüşür.

İMAMOĞLU TEK ADAY OLDU

Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için son olarak şaibe iddiasıyla diploma davası başlatılmıştı. İmamoğlu üzerinden 5 soruşturmada siyasi yasak talep edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise iktidar tarafından belediyelere ve İmamoğlu’na karşı başlatılan soruşturmalara ilişkin ‘erken seçim’ çağrısını yaparak, ön seçimi işaret etmişti. CHP’de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimde İmamoğlu tek aday olarak yarışa girecek.