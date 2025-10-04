Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkes yanıtına ilişkin açıklama!

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkes yanıtına ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı. Erdoğan "Küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır" dedi.


Erdoğan, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıtın, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adım olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.


"İSRAİL ATEŞKESE UYMALI"
Şimdi yapılması gerekenin İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması olduğunu vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:


"Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı, küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Son Haberler
Hande Erçel İtalyanları büyüledi!
Hande Erçel İtalyanları büyüledi!
Trump’tan Hamas’ın yanıtına ilk tepki!
Trump’tan Hamas’ın yanıtına ilk tepki!
Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkes yanıtına ilişkin açıklama!
Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkes yanıtına ilişkin açıklama!
İki ülke arasında yasak kalktı!
İki ülke arasında yasak kalktı!
Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay
Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay