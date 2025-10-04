Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planına ilişkin olarak "Hamas'ın Trump'ın teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail, saldırılarını hemen sonlandırmalı" dedi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KALICI BARIŞ İÇİN FIRSAT PENCERESİ ARALANDI"

"Sözlerimin başında hepimizin yakından takip ettiği hususa değinmek istiyorum. Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Her alanda imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen hafta New York ve Washington'da temaslarda bulunduk. Mazlumların sesi olduk. ABD Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Ardından MİT Başkanımızı Katar'a, Dışişleri Bakanımı Suudi Arabistan'a ve BAE'ye gönderdim.

Dün akşam Trump'la telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Hamas'ın Trump'ın teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir.

Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmek ve barışı tesis etmek pekala mümkündür. Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz.

"SUMUD FİLOSU'NUN YOLCULARINI ÜLKEMİZE GETİRİYORUZ"

Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz. Bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil, Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Bir saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar. Rabbim, Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyor, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını tekrar ifade ediyorum."