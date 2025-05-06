Erdoğan'dan 'havuz'a ödül yağmuru! 'Yılın Haber Sitesi' dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan 'havuz'a ödül yağmuru! 'Yılın Haber Sitesi' dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de "10. Anadolu Medya Ödülleri" programında ödül dağıttı. Yandaş Yeni Akit'in "Yılın İnternet Sitesi" olarak seçilmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Beştepe'de "10. Anadolu Medya Ödülleri" programına katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Erdoğan, ardından medyaya ödül verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara yakınlığı ile bilinen 'havuz' medyasını ödüle boğdu.

Ödül alanların arasında Yeni Akit'in "Yılın İnternet Sitesi" olarak seçilmesi dikkat çekti.

Diğer ödüller ise şöyle dağıtıldı:

Yılın Televizyonu: CNN Türk

Yılın Spor Kanalı: Bein Sports

Yılın Yerel TV’si: TV Kayseri

Yılın Radyosu ve Programcısı: Talha Bora Öğe (Radyo 7)

Yılın Muhabiri: Fulya Öztürk (CNN Türk)

Jüri Özel Ödülü: Nizar Sadawi (TRT World) ve Hind Khodary (Al Jazeera)

Yılın Yerel Radyosu: Jest FM

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