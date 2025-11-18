Ekonomik kriz, neredeyse hemen her gün gelen zamlar, maaş azlığı vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Vatandaşlar 22,104.67 TLasgari ücretle geçinmeye çalışırken, 2025 kişi ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelirin 17 bin dolara yaklaştığını söyleyen Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' itirafı geldi.

ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günden güne artan hayat pahalılığıyla ilgili "Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın yıllardır söylediği "Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde katetmemiz gereken bir yol olduğunun farkındayız" ifadeleri de dikkat çekti.

İŞ KAZALARINA DEĞİNDİ

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Türkiye’de kardeş kavgasının zirve yaptığı bir dönemde, bir nevi kardeşlik ve barış konfederasyonu olarak kurulan Hak-İş çalışmalarında emeği geçen herkesi kutluyorum.

Necati Çelik’i bir kez de sizlerin huzurunda minnetle anıyorum. Yine bu vesileyle özellikle iş kazalarında yitirdiğimiz işçi kardeşlerimizi rahmetle yadediyorum. Örgütlü sendikal mücadeleye katılan 850 bin kardeşime de buradan selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi emekçi kardeşlerimizin gayreti sayesindedir. Türkiye'nin bugünlere gelmesine katkı sağlayanların en başında hiç kuşkusuz emekçilerimiz geliyor.

Türkiye Yüzyılı'nda da şeref hakkı alın teriyle helal rızkını kazanan siz emekçilerimizin olacaktır. Hükümet olarak bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Tüm işçi kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Burada şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar vazgeçilmezdir. Fakat sendikalarımızın varlığı işçiyle kaimdir. Emekçi örgütlendiği için sendikalar vardır. İşverenin varlığı da o işi yapacak insan unsuruyla kaimdir. Bunları birbiriyle hasım gören kökü dışarıda ideolojik yaklaşımları reddediyoruz.

İşçiyle işvereni düşmanlaştıran anlayışın zarar verdiğini görüyoruz. Alın teri ve emek hiçbir gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete layıktır.

Bizim medeniyetimizde işçinin işveren üzerinde hakkı olduğu gibi, işverenin de işçi üzerinde hakkı vardır. Çalışma barışının sağlanması ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

Denge kurmakla, adaletli davranmakla, tüketicinin müşterek haklarını korumakla olur.

İstikrarlı bir sendikacılık örneği sergileyen Hak-İş'i huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum.

Nasıl hakkı adaleti, özgürlüğü, alın terini savunmak bir erdemse, her türlü emek istismarına karşı çıkmak da aynı ölçüde erdemdir. Bunun muhatabı kimi zaman hak hukuk tanımayan patronlar olabilir, kimi zaman gözünü para bürümüş sermaye sahipleri olabilir, kimi zaman elindeki gücü hoyratça kullanan lobiler olabilir, kimi zaman darbeciler olabilir, kimi zaman mazlumların oluk oluk kanını akıtan zalimler olabilir. İşte bunlara karşı durmak insan olarak bizim asli vazifemizdir.

Her açıdan gurur verici, şahsiyetli bir emek mücadelesinin Hak-İş çatısı altında kararlılıkla yürütüldüğünü görüyoruz.

1 Mayıs biliyorsunuz yıllarca bu ülkede gerilimlere neden oldu. 1 Mayıs'ı resmi tatil yaparak İşçi Bayramı'nın kardeşçe kutlanmasına imkan tanıdık.

Artık marjinal grupların dışında 1 Mayıs'ta meydanlarda çatışma çıkaran kimse kalmadı. Daha bunun gibi pek çok yeniliği, reformu, hizmeti kazandırdık.

Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde katetmemiz gereken bir yol olduğunun farkındayız. Bu güç de irade de bizde var. Allahın izniyle bu yolu yürüyecek ve hedefimize varacağız"