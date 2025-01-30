Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Akın Gürlek' göndermesi: Sorumsuzluğun daniskasıdır!

Gündemi meşgul eden gazetecilere yönelik tutuklama, gözaltı ve cezalara da değinen Erdoğan, "At koşturacaklarını sanıyorlar ama yargının kapsama alanında oldukları gerçeği ile yüzleşiyorlar" dedi. Ayrıca; "Bugünkü kura merasimiyle yeni görev yerleri belirlenecek 1075 hakim ve savcı adayımızı tebrik ediyor, her birine vazifelerinde başarılar diliyorum. Göreve yeni başlayacak 1075 hakim ve savcı adayımızla birlikte adalet teşkilatımızdaki hakim ve cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu 25 bin 695'e çıkmış oluyor." sözleriyle törene başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur' diyen Yunus Emre'nin mirasçılarıyız. Adaleti devletin temeline yerleştiren bir geleneğin bugünkü temsilcileriyiz. Birileri bu ifadelerimizi hamaset olarak algılayabilir, birileri bunlara dudak bükerek, küçümseyerek bakabilir. Ama bu asırlar boyu süzülüp bize ulaşan muhteşem bir birikimden bahsettiğimiz gerçeğini değiştirmez. Elleriyle gözlerini kapatan sadece kendini karanlığa mahkum eder.

"HUKUKUN DIŞINDA GAZETECİLİK YAPMAK, SİYASET YAPMAK AT OYNATMAK İSTİYORLAR"

Bugün yargıya müdahale etmeye çalışanlar eski Türkiye'nin hayalini kurmaktadır. Hukukun dışında gazetecilik yapmak, siyaset yapmak at oynatmak istiyorlar. İnsanların kişisel haklarını gasp etmekten çekinmiyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Kimi zaman konumları nedeniyle anayasaları çiğneyeceklerini zannediyorlar. Ama yargının kapsama alanı içinde olmadığı gerçeği ile yüzleşiyorlar.

'Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunamaz' hoyratlığı, hakikatin sert duvarına eninde sonunda çarpacaktır. Her fırsatta vurguladığımız üzere, Türkiye’de kimse layüsel değildir.

AKIN GÜRLEK GÖNDERMESİ

Verilen her kararı halkı, isabetli bulmak, kayıtsız şartsız zorunda değilsiniz. İtirazını kanunu yollardan yaparsınız. Geçtiğimiz dönem bazı yargı kararlarını biz de eleştirdik. Yargıya parmak sallamak, yargıyı itibarsız hale getirmek, görevini yapan hukuk insanlarını tehdit etme yoluna asla gitmedik. Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması, aile ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır. Türk yargısı sadece Türk milleti adına karar verir. Türk yargısı 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp atmıştır. Şehit Savcımız Kiraz başta olmak üzere, çalışırken hayatını kaybeden tüm savcılarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. "