Erdoğan'dan İmamoğlu'na Escobar göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İBB için “Escobar düzeni” ifadesini kullanan Erdoğan, CHP yönetimini de ağır bir dille eleştirdi.

“ESCOBAR DÜZENİ KURAN ONLAR”

Erdoğan, konuşmasında, “Milletimiz, sırf yolsuzluklarını gözlerden kaçırmak için ülkesine ve milletine kast eden kifayetsiz muhterislerin boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Oyunu yazan onlar, İstanbul’da Escobar düzeni kuran onlar, şikâyeti yapan onlar, savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar ama zeytinyağı gibi üste çıkan yine onlar. Kusura bakmayın, sizin iç hesaplaşmanız bizi zerre kadar ilgilendirmez. Başınıza ne geldiyse sizin kavuk sevdanız, sizin kibriniz yüzünden geldi. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz.” dedi.

“KENDİNİZE RANT DEVİRDİNİZ”

Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerini daha da sertleştirerek gençlerin bu süreçte kullanıldığını öne sürdü: “CHP’yi bu mafya düzeninin içine siz soktunuz. Kendi içinizdeki meseleyi örtmek için sokakları ateşe veren sizsiniz. Gençleri polisle çatıştıran sizsiniz. O gençlerin hayatı karardıysa, sebebi sizsiniz. Onların kavgasından, akan kanından kendinize rant devirdiniz. Onları bozuk para gibi harcayarak kariyer basamaklarını tırmandınız. Bu ülkenin çocuklarını feda ettiniz. Sonra da başkalarını suçladınız. Deniz Gezmiş’i sahaya süren siz değil misiniz? İdamını onaylayan siz değil misiniz? İşinize geldiğinde onu kullanan siz değil misiniz? Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz, kullandırtmayacağız. Gençleri yolsuzluklarınıza paravan yapmanıza müsaade etmeyeceğiz.”

“REZİL RÜSVA OLDULAR”

Erdoğan “Güvendiğiniz dağlara da çoktan karlar yağdı. Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Aradığınız numaralar ya kapalı ya da sizi engelledi. Kimse sizi umursamıyor. Çok büyük bir çaresizlik içindeler. Rezil rüsva oldular. Boykot çağrıları deseniz, CHP yönetimini vurdu. Tüm cephelerde bozguna uğradılar” şeklinde konuştu.

“BİZİ CUNTACILIKLA İTHAM EDİYOR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik “cuntacı” ithamına da yanıt veren Erdoğan, “Bizi cuntacılıkla itham ediyor. Buraya özellikle sizin için dikkat çekiyorum. CHP’nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü, koltuğu çok severdi. Koltuğunu 1972 yılında kaybedince bıraktı. Mecburiyeti sanki lütufmuş gibi milletin yüzüne vuruyorlar. 1950’de ilk şeffaf seçimle CHP iktidardan uzaklaştırıldı. CHP demek cunta demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil, darbeciliğin de kitabını yazmıştır.” ifadelerini kullandı.