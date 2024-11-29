Erdoğan’dan İmralı talimatı: Dikkat çeken MİT detayı...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Partililerle Abdullah Öcalan ile bir an önce görüşülmesi çağrısının ardından, DEM Parti Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığına başvurarak İmralı’da görüşme talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başvurunun değerlendirme sürecinde olduğunu belirtmişti.

ERDOĞAN'DAN 'DİKKATLİ VE TEMKİNLİ' OLUN İDDİASI

Bu süreçle ilgili Türkiye Gazetesi’nde yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüşmeye olumlu yaklaştığı ve sürecin hızlandırılması için talimat verdiği iddia edildi. Haberde, Erdoğan’ın geçmişteki çözüm sürecinde yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması adına bu yeni sürecin “daha dikkatli ve temkinli” bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladığı öne sürüldü.

MİT HAZIRLIK MI YAOACAK?

Aynı haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ön hazırlık sürecine dair bilgilere de yer verildi. MİT’in gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından görüşmeye izin verileceği iddia edilirken, AKP kaynaklarının şu değerlendirmesine yer verildi: “Öcalan, DEM’lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir”