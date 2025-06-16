Erdoğan'dan İran-İsrail açıklaması: Sinsi amaçları var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Millet olarak Kurban Bayramı'nı barış ve güven içerisinde geride bıraktık. Bir kez daha İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Bu vesileyle Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrial'in alçakça saldırıları altında Kurban Bayramı'nı idrak etmemeye çalışan Filistinli kardeşlerime de muhabbetlerimi iletiyorum. Hayırseverlerimize de bu bayramda da Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bayram boyunca vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize de buradan tebriklerimi sunuyorum

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının önüne geçmek için yoğun çaba harcadık. Emniyet görevlilerimiz sahadaydı. Kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. Gerekli tedbirler alındı.

4-9 Haziran arasında otoyollarımızdan 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. Yani ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Havalimanlarımızdan 3,9 milyon yolcuyu uğurladık. İstanbul Havalimanı'nda 1,152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanını ise 189 bin 470 yolcu kullandı.

Ulaştırma altyapımızın geliştirilmesi için yaptığımız yatırımların önemini bir kez daha görmüş olduk.

"2029 YILINDA DEVREYE ALACAĞIZ"

Ankara-Kırıkkale -Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak. Ankara- Samsun arası seyahat süresi de 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon yük taşınacak bu hat ile Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştireceğiz. Türkiye'yi küresel ticaretin lojistik merkezi haline getireceğiz. Bu hattı Allah nasip ederse 2029 yılında devreye almayı planlıyoruz.

Milli Muharip Uçak Kaan projesinde çok önemli bir sözleşmeye imza attık. 48 adet Kaan'ın Endonezya'ya satılmasına yönelik mutabakata varıldı. 15 milyar dolara varan tarihi anlaşmanın da Endonezyalı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

SİNSİ PLALARI VAR

Rusya-Ukrayna Savaşı her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim de potansiyel tehlike vasfını koruyor. İsrail'in gerçekleştirdiği pervasız eylemler yüreğimizi karartıyor. İran'a karşı da saldırı başlattılar. Saldırının çok kapsamlı sinsi amaçları olduğu anlaşılıyor. İran'ın nükleer programı ile tartışmaları müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk.

Masada çözülecek meseleleri önüne gelen her şeyi bombalayarak çözmeye çalışmanın ileride nasıl sonuçlara yol açacağını kimse bilemez.

İsrail yaptığı hatanın farkında değil. Bu kadim coğrafyada hiçbir ülke kendi sınırlarından ve yönetiminden ibaret değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir, etkiler ve orta ve uzun vadeli sonuçlar doğurur. Filistin halkına saldırmak sadece oradaki birkaç milyon insanla sınırlı değildir. İran'a saldırmak sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir.

Zulümle abad olunmaz. İsrail adım adım kendi varlığını riske ediyor.

"EN ZORU ARTIK GERİDE KALMIŞTIR"

23 yılda bu noktaya ulaşmak öyle kolay olmadı. Dışarıdan gelen engellemeleri zaten normal karşılıyoruz ama içeride birilerinin yapılan her işi kötüleyerek bürokraside, akademide, medyada olmadık engeller çıkartarak sabote etmeye kalkışmalarını asla unutmadık, unutmayacağız. Her ne yaptıysak, bizden gözüküp oklarını bize fırlatan bu emperyalist uşaklarına rağmen yaptık.

Geldiğimiz noktada bilhassa insansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik. Zırhlı kara araçları konusunda adeta küresel bir markaya dönüştük. En zoru artık geride kalmıştır. Bir ürünü tasarımı yazılımı donanımı ve diğer unsurlarıyla üretim aşamasına getirmenin ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız. Devlet ve millet olarak bazı sıkıntıları çekecek bazı fedakarlıklar yapacağız ki, hedeflerimize ulaşabilelim.

Şundan kimsenin şüphesi olmasın iktidarımız ve ittifakımız bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin temelidir ve teminatıdır. 86 milyonun emaneti emin ellerde güvendedir. İktidarı zaafa düşürmek için ülkenin zaafa düşmesine bile eyvallah diyenler, tarih önünde de mahşeri vicdanda da bunun hesabını veremezler. Muhalefetin tribünlere oynama uğruna Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında yaptıkları yanlışa tekrar düşmemelerine arzu ediyoruz."