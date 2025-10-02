Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: Haydutluğu lanetliyorum!

AKP İl Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na baskınına dair sert tepkide bulundu. Erdoğan, "İsrail bir cinnet halinde. Filo Gazze’deki vahşeti gösterdi. Filoya haydutluğu lanetliyorum. Netanyahu’nun barışa teamülü olmadığı görüldü. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Filodaki tüm umut yolcularının yanındayız" dedi.

CHP'yi de boş geçmeyen Erdoğan, "CHP’de yaşanan kavgaların hakaretlerin hiçbiri bizde yaşanmıyor" ifadelerini kullandı.

AKP'ye katılımlara dair konuşan Erdoğan, "Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çevirenlere teslim olmak istemeyenlere kapımız ardımız açıktır. Bu amaçla saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.Saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

CHP'nin dünkü TBMM'deki açılışa katılmamasına Erdoğan, "CHP en büyük saygısızlığı gazi Meclis’e yapmıştır. Belediyeleri soyup soğana çeviren girdaptan halen çıkamadı. Türk demokrasisi adına önemli sorundur" dedi.