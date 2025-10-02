Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: Haydutluğu lanetliyorum!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: Haydutluğu lanetliyorum!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Sumud Filo'larına uyguladığı baskına set çıkarak, "İsrail bir cinnet halinde. Filo Gazze’deki vahşeti gösterdi. Filoya haydutluğu lanetliyorum. Netanyahu’nun barışa teamülü olmadığı görüldü. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Filodaki tüm umut yolcularının yanındayız" dedi.

AKP İl Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na baskınına dair sert tepkide bulundu. Erdoğan, "İsrail bir cinnet halinde. Filo Gazze’deki vahşeti gösterdi. Filoya haydutluğu lanetliyorum. Netanyahu’nun barışa teamülü olmadığı görüldü. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Filodaki tüm umut yolcularının yanındayız" dedi.

CHP'yi de boş geçmeyen Erdoğan, "CHP’de yaşanan kavgaların hakaretlerin hiçbiri bizde yaşanmıyor" ifadelerini kullandı.

AKP'ye katılımlara dair konuşan Erdoğan, "Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çevirenlere teslim olmak istemeyenlere kapımız ardımız açıktır. Bu amaçla saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.Saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

CHP'nin dünkü TBMM'deki açılışa katılmamasına Erdoğan, "CHP en büyük saygısızlığı gazi Meclis’e yapmıştır. Belediyeleri soyup soğana çeviren girdaptan halen çıkamadı. Türk demokrasisi adına önemli sorundur" dedi.

Son Haberler
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!