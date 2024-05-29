Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında İstanbul'un fethinin dünya ve Türk tarihinin en muhteşem zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünü kutluyorum. Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE ULAŞMADA İLHAM KAYNAĞI

İstanbul'un tarihinin izlerini günümüze taşıdığına, sanatçılara ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, İstanbul'un Türkiye'nin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir. İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.