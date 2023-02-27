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Erdoğan'dan itiraf: İlk günler için Adıyaman'dan helallik istiyorum. Bahçeli şimdi Erdoğan’ın istifasını isteyecek mi

Erdoğan Adıyaman'da konuştu. Erdoğan, "Tüm olumsuz şartlardan dolayı ilk gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz kadar hızlı bir çalışma yapamadık. Her şeyin farkındayız. İlk günler için Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:17
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Erdoğan'dan itiraf: İlk günler için Adıyaman'dan helallik istiyorum

Erdoğan'dan itiraf: İlk günler için Adıyaman'dan helallik istiyorum. Bahçeli şimdi Erdoğan’ın istifasını isteyecek mi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak amacıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'a gitti.

BAHÇELİ DE ERDOĞAN'A EŞLİK ETTİ

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Bugünkü Türkiye milletiyle, devletiyle barışmış bir Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'de her şeyin çözümü mümkün olacaktır. Kısa süre içerisinde yerleşme, diğer konular halledilecektir. 3 önemli konu vardır; beslenme, barınma, emniyettir. Allah'a çok şükür 21 gün içerisinde ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya gayret göstermişlerdir. Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları ülkeyi bu felaketten kurtaracaktır."

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Bugün 21'nci günü geride bırakıyoruz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı yaşamış olduğu büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık. Tüm Adıyaman'a, tüm bölgeye geçmiş olsun derken hep birlikte vefat edenlerimiz için Fatiha okuyalım. 10 Şubat Cuma günü Adıyaman'a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. O günden bugüne Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde, üst üste yaşadığımız depremlerin ve artçıların yol açtığı etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır.

ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTİYORUM

- Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin... vefat ederken,115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

- Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiye enkaz kaldırma işlemeri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız.

- Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.

- Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın.

BAHÇELİ BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının ‘Hükümet istifa’ sloganları sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söz konusu protestolara tepki göstererek “Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Maçların seyircisiz oynanması için kulüp başkalarına çağrı yapan Bahçeli ayrıca Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

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