Erdoğan'dan ‘Kanal İstanbul’ açıklaması: Pazar günü neticeyi alalım ilgili adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul’un muhalefet rafından engellendiğini öne sürerek, “Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız” dedi.

Erdoğan'dan ‘Kanal İstanbul’ açıklaması: Pazar günü neticeyi alalım ilgili adımları atacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak canlı yayında soruları yanıtladı.

Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili açıklamasında Kanal İstanbul’un muhalefet rafından engellendiğini öne sürerek, “Kanal İstanbul’un her iki yakasında da lüks konutlar yapılacak. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız” dedi.

Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“PAZAR GÜNÜ NETİCEYİ ALALIM İLGİLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”

“Kanal İstanbul'un her iki tarafında yapılacak konutlar, burası rezerv alan olarak bekliyor. Avcılar sorunlu bir zemin. Bunları taşımak suretiyle. Kanal İstanbul'un her iki tarafında son derece kalite lüks konutlar yapmak mümkün. Kanal İstanbul'da temeli attım. Çok ciddi bir köprünün yapım çalışmaları sürüyor. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız."

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