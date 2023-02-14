Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a seçim mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımlarda Erdoğan'a "Seçimden kokma. Ya da kork, seçim zamanında yapılacak!" dedi.

"SANA VERECEK 1 YIL DEĞİL, 1 GÜNÜMÜZ BİLE YOK"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK

Kılıçdaroğlu, yaptığı ikinci paylaşımda ise "Ya da kork, seçim zamanında yapılacak!" mesajını verdi.

ERDOĞAN KONUTLAR İÇİN "BİR YILDA TAMAMLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, buradaki konutları inşa etmiş, yapmış olacağız” açıklamasında bulunmuştu.