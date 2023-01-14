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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun asker eleştirisine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komuta kademesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Erdoğan, “Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Siz böyle bir şey yapabilir misiniz?” dedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:31
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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun asker eleştirisine yanıt

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun asker eleştirisine yanıt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye’de katıldığı törende CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti. Erdoğan’ın tepkisini törene katılan komuta kademesinin alkışlaması ise dikkat çekmişti.

KILIÇDAROĞLU SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren Erdoğan’ı alkışlayan komuta kademesine tepki göstermişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN’DAN YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alkışlayan komutanlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu’na yanıt geldi. Erdoğan, Muğla’da katıldığı toplu açılış töreninde konuyla ilgili şunları söyledi:

Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Siz böyle bir şey yapabilir misiniz?

Bay Kemal sen bu teröristlerle dirsek dirseğesin. Cezaevindekileri de nasıl çıkarırım onun derdindesin. Ama oradan çıkamazlar. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Bunları çıkartacağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Ben milletime güveniyorum. Bu yolda böyle yürüyeceğiz. Kan emicilere asla prim vermeyiz.

Bu zihniyet Sakarya Arifiye'de bu seviyeye gelen yatırımlarımızı karalamak için elinden geleni yaptı. Bu sefer de doğrudan şerefli komutanlarımızı ve kahraman ordumuzu hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

Ordumuzun komutanlarına seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetinde söz sahibi olabilir mi?

Bu ülkenin ve milletin hangi menfaatini bunlar savunabilir? Hangi hedefini hayata geçirebilir. Biz bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye'deki atıl fabrikanın ülkenin savunma sanayiindeki en önemli üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Kendi üretimini kendisi yapan Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Bunlar teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyor.

 

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Havva, Dünyanın kıskandığı tek lider Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,tek komutan ,hep Komutan🇹🇷
14.01.2023 15:31
Yıllar sonra tarih kendini zorla başkomutan ilan etmeye çalışan bir akp genel başkanı vardı diye yzacak,bu uğurda ülkenin değerlerini satan,kamuflaj bile giyen ,Bir yüzükten yuzsuzluge giden yol diye  
 
N.D
14.01.2023 15:30
Vah vah.Arkadaş başkomutan olmuş haberimiz yok.15 tane Ege adasını yunanistana bırak.Sonra Suriyeyi feth edecem de Esat 10 milyon Suriyeliyi bize kakalasın.Ondan sonra başkomutanım de.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
14.01.2023 15:08
Heyy bay recebim bu milletin tek baş komutanı ATATÜRK tür hamdolsun.Pkk ile masaya oturandan sendin apoya sayin diyende senin yardımcılarındır.20 yıldır millete yalana bıkmadın hala  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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