Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun asker eleştirisine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye’de katıldığı törende CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti. Erdoğan’ın tepkisini törene katılan komuta kademesinin alkışlaması ise dikkat çekmişti.

KILIÇDAROĞLU SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren Erdoğan’ı alkışlayan komuta kademesine tepki göstermişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN’DAN YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alkışlayan komutanlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu’na yanıt geldi. Erdoğan, Muğla’da katıldığı toplu açılış töreninde konuyla ilgili şunları söyledi:

Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Siz böyle bir şey yapabilir misiniz?

Bay Kemal sen bu teröristlerle dirsek dirseğesin. Cezaevindekileri de nasıl çıkarırım onun derdindesin. Ama oradan çıkamazlar. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Bunları çıkartacağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Ben milletime güveniyorum. Bu yolda böyle yürüyeceğiz. Kan emicilere asla prim vermeyiz.

Bu zihniyet Sakarya Arifiye'de bu seviyeye gelen yatırımlarımızı karalamak için elinden geleni yaptı. Bu sefer de doğrudan şerefli komutanlarımızı ve kahraman ordumuzu hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

Ordumuzun komutanlarına seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetinde söz sahibi olabilir mi?

Bu ülkenin ve milletin hangi menfaatini bunlar savunabilir? Hangi hedefini hayata geçirebilir. Biz bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye'deki atıl fabrikanın ülkenin savunma sanayiindeki en önemli üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Kendi üretimini kendisi yapan Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Bunlar teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyor.