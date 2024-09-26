Erdoğan'dan 'kılıçlı yemin' ve anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin açıklama

ABD ziyareti sırasında Türkevi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teğmenler, anayasının ilk 4 maddesi ve AKP'nin geleceğine dair konuştu. Erdoğan, teğmenlere yönelik olarak, "Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, Yeni Anayasa ve son zamanlarda tartışmaların odağında olan anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Muhalefetin bir defa başta bu ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler. Ama bu noktada 'iktidar ne söyler, ne düşünür' böyle bir düşünceleri yok. Biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda durduğumuz yerdeyiz, kararlıyız ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe, çağın gereklerine uygun, sivil, kapsayıcı, özgürlükçü yeni bir anayasa ortaya koymadan hazırlayamayız. Hiç de çekinmemeliyiz. Bakın dünya hızla değişiyor. 45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil.

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Bizim çok diri, yeni bir anayasa ile geleceğe yürümemiz lazım. Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan, 'Biz nasıl bir anayasa yapmalıyız?' sorusuna odaklanmalıyız. Bizim Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Bütün bunlarla beraber Anayasa'nın satırları arasında dolaşan darbeci zihniyetle bizim problemimiz var. Ülkemizin gençlerinin geleceğini inşa edecek, onları dünya ile rekabete hazırlayacak vizyoner bir anayasaya bizim ihtiyacımız var. Biz bunu yapacağız. Zaten Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklarını yaptı. Biz aynı şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıkları birbiriyle bütünleştirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz. Güçlü bir anayasayı inşallah oluşturacağımıza inanıyorum."

"MİLLETİN MESAJINI YERİNE GETİRMEK İÇİN DEĞİŞİM DİYORUZ"

Bir basın mensubunun, AKP'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreciyle ilgili, "Çok güçlü bir değişim sinyali veriyorsunuz. Neyi ve neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'ye 23 yıldır yeniyi anlatıyor ve yeniyi sunuyoruz. O yeninin içinde bizi biz yapan değerlerimiz en taze biçimde yer alıyor. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi pergelimizin bir bacağı işte o değerlerde sabit, diğer bacağımız alemi dolaşıyor. Biz, milletin mesajını en doğru biçimde okuduk, o mesajı gereğini yerine getirmek için değişim diyoruz. Sözünü ettiğimiz değişim bir yeniden doğuş hamlesidir. Yunus'un dediği gibi 'Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası' Biz şimdi bunun gereğini yerine getiriyoruz."

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"BURASI KENDİNİ BİLMEZLERİN AT OYNATTIĞI BİR MEYDAN DEĞİL"

Erdoğan, bir gazetecinin "Ankara'daki son kılıç çatma hadisesine ilişkin birtakım tedbirler alacak mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kılıç meselesine gelince, bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda gerek Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız. Buna göre de adımımızı atacağız. Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız."