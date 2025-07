Erdoğan’dan KKTC'de önemli açıklamalar!

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



‘YENİ YATIRIM MÜJDELERİ İLE HUZURUNUZDAYIZ’

TEKNOFEST’te dile getirdiğim bütün projelerde ciddi aşama kaydettik. Kıbrıs Türk’ünün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar biz her zaman açacak yeni yollar bulduk. İşte bugün de yeni yatırım müjdeleri ile huzurunuzdayız. Kıbrıs Türk’ü ile birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51’inci yıl dönümünde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezinin açılışını yapıyoruz.

‘’TRAFİK YÜKÜ AZALACAK, HAVA KALİTESİ ARTACAK, LEFKOŞA NEFES ALACAK.’’

Toplam 21 kilometrelik projenin 15.5 kilometrelik kısmı tamamlanmış oluyor. Bir yıldan kısa sürede biten proje inşallah Lefkoşa’daki trafik yoğunluğunu azaltacak. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Proje sayesinde yılda zamandan 2.1 milyar TL, akaryakıttan 77 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 177 milyon TL tasarruf edilecek, 4 bin 500 tondan fazla karbon salınımının önüne geçilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak, Lefkoşa nefes alacak.



BİZ BURADAYIZ HER ZAMAN DA BURADA OLACAĞIZ’



Aile ve topluma dokunan politikalarla güçlü toplum güçlü gelecek hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. 7 adet mobil elektrik santralini devreye almış bulunuyoruz. 18 belediyemizin altyapı projelerine 300 milyon liralık kaynak sağladık. Attığımız her adım, diktiğimiz her taş sadece bir bina bir yol, bir tesis değil aynı zamanda kardeşliğimizin dayanışmamızın, geleceğe olan ortak inancımızın bir sembolüdür. Kıbrıs Türk’ünün huzuru ve refahı için biz buradayız her zaman da burada olacağız.

KKTC’nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı sayın Tatar ve KKTC hükümeti ile tam bir uyum içindeyiz. Bunun için ne diyoruz? Ay yıldız, aynı yoldayız.

Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı on yıllardır Kıbrıs Türk’üne adaletsizlik son bulmalıdır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’ınızı tebrik ediyorum."

