Erdoğan'dan komisyonda arbede açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

"KABADAYILIĞA BOYUN EĞMEDİK"

Meclis’te CHP’li vekiller ile Ali Yerlikaya arasında yaşanan arbede hakkında konuşan Erdoğan, “Gazi Meclis çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine kesinlikle müsamaha yoktur. Komisyon basarak terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin yanılgı içindedir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. CHP'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve kent uzlaşısı dediği ittifak CHP'yi zehirlemektedir. CHP'nin bir an önce katil solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Enerji, ulaştırma ve haberleşme ile özellikle birlikte kalkınmanın lokomotifidir. Sanayileşme ve gelişmenin de temel şartı yine enerjidir. Rusya-Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir. Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konular burada mütalaa edilecek. Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak gereklidir.

"ÜLKEMİZİ MUHANNETE MUHTAÇ ETMEMEKTE KARARLIYIZ"

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının hafifletilmesine büyük önem veriyoruz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

Kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda, ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpe çıktı. Diğer sahalarımızla toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik.

“84 SONDAJ TAMAMLADIK”

Petrolde daha önce terör nedeniyle arama yapamadığımız bölgelerden Gabar'da, tarihimizin en büyük petrol keşfine imza attık. Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerindeki 3 sahada faaliyetlerine başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik.

“NÜKLEER ENERJİDE 20 BİN MEGAVAT HEDEFLİYORUZ”

Biz, enerji dahil her alanda insanı merkeze alan, tabiata zarar vermeyen, sorumluluk duygusunun en üst düzeyde olduğu bir politika benimsiyoruz. İnsana ve çevreye hak ettiği değer verilmeden, küresel ekonomi refaha ulaşamaz, enerji arz güvenliği sağlanamaz, dünyada barış ve huzur tesis edilemez. Nükleer enerjide 2050 senesinde inşallah 20 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Akkuyu tümüyle devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak, böylece 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir.

“KABA KUVVETE KESİNLİKLE MÜSAMAHAMIZ YOKTUR”

Gazi Meclisimizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Komisyon basarak, üyesi dahi olmadıkları komisyonda terör estirerek, muhalefet yaptıklarını zannedenler, derin bir yanılgı içindedir. Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalarına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz.

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