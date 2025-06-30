Erdoğan’dan koruyucu ailelere duygusal mesaj: Şükranlarımı sunuyorum

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan’dan koruyucu ailelere duygusal mesaj: Şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."

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