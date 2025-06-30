Erdoğan’dan koruyucu ailelere duygusal mesaj: Şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."