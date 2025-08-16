Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da yapılan görüşmeler ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin barışın sağlanması için her türlü desteği vereceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz” dedi.

'TÜRKİYE KATKI SAĞLAMAYA HAZIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu kritik açıklamalara yer verdi:

“ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.”