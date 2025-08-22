Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Ermenistan-Azerbaycan barışının sağlanmasının ardından Zengezur Koridoru'nun hizmete girmesi önündeki engel de kalktı.

Türkiye'nin, küresel tedarik zincirlerinde merkeze dönüşeceği değerlendirilen koridorun ülke sınırları içerisindeki bölümleri için ise ilk kazma vuruldu.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atıldı.

ERDOĞAN'DAN AÇILIŞA ÖZEL MESAJ

Bu tarihi törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi.

Zengezur Koridoru'nun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sevili Karslı ve Iğdırlı kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

"NAHÇIVAN, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ OLACAK"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak bu hat, ülkemizle Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir.

TOPLAM UZUNLUK 224 KİLOMETRE

Proje büyüklüğü 2,4 milyar euro, toplam uzunluğu 224 kilometre olan yeni demiryolu hattımız 5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 alt geçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezden oluşuyor.

"BÖLGESEL KALKINMAYA İVME KAZANDIRACAK"

Zengezur geçişi demir yolu hattı üzerinden Azerbaycan'dan Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerimizi, Hazar'la Akdeniz havzasını birleştirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın tamamlanması bölgesel işbirliği ve kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracaktır.

"TİCARETE OLUMLU YANSIMALARI OLACAK"

Geçişin açılması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin üretim ve ihracatını artıracak, ulaşım altyapısını geliştirecek, Akdeniz'in turizm kapasitesini daha da güçlendirecektir.

Ruya, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki demiryolu ağının genişletilmesinin de bölgesel ticarete son derece olumlu yansımaları olacaktır. hem ülkemiz hem bölgemiz için önem arz eden Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.