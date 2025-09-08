Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, mahkeme kararıyla CHP yönetimine kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması ve CHP İl Başkanlığı binasında yaşananlar hakkında da konuştu.

"SOKAKLARIN KARIŞTIRILMASINA İZİN VERMEYİZ"

"Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Giderseniz kanunda işaret edilen mahkemelere kararın gözden geçirilmesi için müracaat edersiniz. Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması düşünülemez” dedi.

Öte yandan Erdoğan, "Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına engel olmasına izin vermeyeceğiz. Adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.