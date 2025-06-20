Erdoğan'dan kritik görüşme

Kaynak: AA
Erdoğan'dan kritik görüşme

İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade eden Erdoğan, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa'ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

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