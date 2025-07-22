Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda konuştu. Görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler de ele alındı.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine ilişkin müzakereler de sonuç beklendiği ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi. Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze’ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.