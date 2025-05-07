Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Hindistan ve Pakistan savaşın eşiğine geldi

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim giderek büyüyor. Hindistan'ın Pakistan'a su yollarını kesmesinin ardından başlayan karşılıklı atışma, Hindistan'ın Pakistan'ı vurmasıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasına dikkat çekerken saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN'A DESTEK!

Erdoğan Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.