Erdoğan’dan kurmaylarına kritik uyarı! Ankara kulislerinde konuşuluyor

Devlet Bahçeli ile başlayan çözüm sürecine ilişkin Türkiye gazetesinin Ankara kulislerinden edindiği bilgiye göre AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarını uyardığı belirtildi.

BAHÇELİ İLE SÜREÇ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile süreç başlamıştı. Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan İmralı'da görüşsün’ çıkışı sonrası görüşmeler başladı. Bebek katili Öcalan ise Bahçeli’nin süreçte istediklerini gerçekleştirmişti. Son olarak PKK tarafından lağvetme ve silah bırakma konusunda şartlı olarak açıklamalar gelmişti.

ERDOĞAN: HERKES DİKKATLİ OLSUN

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece dair partililerini uyardı. Erdoğan, “Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun” dedi.