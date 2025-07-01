Erdoğan'dan Leman dergisi tepkisi: Alçak bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman dergisinin gündeme gelen karikatürüne ilişkin açıklama yaparak "Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur" yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın Leman dergisine yönelik yaşanan gelişmelere ilişkin konuşması şöyle:

"Türk milleti İslam ile müşerref olduğu günden beri peygamber sevgisiyle temayüz etmiş, en önemli vasfı Resulullah sevgisi olan bir millettir.

Milletin değerlerinden yoksun, edep, adap bilmez ahlaksızların Resulü Ekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik kabul edilemez.

Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur.

Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız.

Biz, bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız.

Yolumuzu aydınlatan kalplerimizi şefkatle dolduran sevgili Peygamberimizin aziz hatırasına ve emanetine sahip çıkmak asli görevimizdir, bunu şeref sayıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla Leman dergisine soruşturma başlatıldı. Bir grup derginin ofislerine saldırıda bulundu.

Gece boyunca saldırı ve tepkiler devam etti.

"KURULTAY TARTIŞMALARI CHP’NİN İÇ SORUNU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin şaibe karıştığı iddia edilen ve soruşturma başlatılan kurultay sürecine yönelik açıklama yaptı:

"Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları CHP’nin iç sorunudur, yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP’lilerden oluşuyor.

Yargı mensuplarına parmak sallamak, “Yargı kararını tanımayız” demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir.

CHP’liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar, savunmalarını yapar. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da en doğru en isabetli kararı verir.

İki sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına en ağır hakaretleri etmekte beis görmüyorlar, düşeni yemek bir CHP geleneği.

CHP genel başkanının bizi, partimizi itham etmesi, iç kavgalarını bizim üzerimizden verme kurnazlıkları yakışıksız olduğu kadar çirkindir."

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