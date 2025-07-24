Erdoğan’dan Lozan mesajı

Kaynak: AA
Erdoğan’dan Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Antlaşması’nın yıldönümü için bir mesaj yayınladı. Erdoğan, “Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca paylaşılan mesajında, bugünün aziz milletin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Lozan'dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Barışı, işbirliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması'nın 102'nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

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