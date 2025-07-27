Erdoğan'dan Macron'a tebrik telefonu

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Macron'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Macron'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

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