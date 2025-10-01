Erdoğan'dan Meclis'te şoke eden hareket! O ismi görmezden geldi

TBMM'nin yeni yasama yılı başladı. CHP, peş peşe gelen operasyonlar sebebiyle açılışa katılmadıklarını duyurdu. TİP ve EMEP de benzer bir karar aldı.

MHP YERİNE İLK DEM'İN YANINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Erdoğan, el sıkışmak için partililerin yanına yöneldi. Ancak Erdoğan, ilk olarak ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gitmek yerine DEM Parti sırasına yöneldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve partililer Pervin Buldan, Mithat Sancar, Gülistan Koçyiğit’in ellerini sıktı. Ardından MHP ve İYİ Parti sıralarına geçerek tokalaştı.

HATİMOĞULLARI'NIN ELİNİ NEDEN SIKMADI?

Erdoğan, DEM Parti sıralarında tokalaştığı sırada, Bakırhan’ın hemen yanındaki DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın elini sıkmadı.

Gazeteci Alican Uludağ, X hesabından Erdoğan’ın TBMM’de MHP ve DEM Partililerle sohbet ettiğini aktardı.

Uludağ, bu sohbette Hatimoğulları’nın yer almadığına dikkat çekti. Uludağ şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmesinin ardından DEM Parti yöneticilerinin elini sıktı ama Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı görmezden geldi.

TBMM Başkanlık Divanı'nda Erdoğan, Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli'nin katıldığı sohbete de Tülay Hatimoğulları alınmadı. DEM Parti'den Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan ve Gülistan Koçyiğit katıldı."

ERDOĞAN'DAN TOKALAŞMA ÖZRÜ

Erdoğan daha sonra DEM Parti Heyeti ile bir araya gelerek, ellerini sıkmadığı için Hatimoğulları’na ve Temelli’ye özürlerini iletti.

RESEPSİYONA DAVET ETTİ

Erdoğan, ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı Meclis açılışına özel düzenlenecek resepsiyona da davet etti.