Erdoğan'dan muhalefete gönderme: Hala konuşuyorlar ya…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl boyunca yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı. Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ile diğer yetkililer tarafından karşılandı. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindekiler köşkü gezerek yetkililerden bilgi aldı.

ERDOĞAN VE BARDAKÇI ARASINDA "LİBYA" SOHBETİ

Erdoğan, köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı inceledi. Bu sırada Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte” şeklinde konuştu.

"HALA KONUŞUYORLAR"

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya" dedi. Erdoğan, ayrıca Atatürk'ün kullandığı eşyaları ve ona hediye edilen parçalar, yazı takımı ve radyosu hakkında da bilgi aldı.

Erdoğan, Türkiye'ye yeni atanan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu'nu da gezerek burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi edindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.