Erdoğan’dan Müsavat Dervişoğlu sorusuna dikkat çeken yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9'undan sonra" cevabını verdi.

Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP’YE GİDİYOR

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını verdi.

“HİÇBİR SEBEP YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya da "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler, Görüşmememiz için hiçbir neden, hiçbir sebep yok" karşılığını verdi