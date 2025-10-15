Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklarda birisi de muhalefetin de gündeminde olan nadir toprak elementleriydi.

"Yine muhalefetin çarpıttığı konuya açıklık getirmek istiyorum." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK NADİR TOPRAK KAYNAK SAHASIDIR"

Sahip olduğumuz madenlerin katma değerli şekilde uluslararası pazarlara sunuluyor. Özellikle nadir toprak elementleri, savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerinde kritik rol oynuyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri barit ve florit başta olmak üzere 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır.

"MİLLETİN BİZE GÜVENSİN BİZE İNANSIN"

17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova'da 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz.

İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz. Eti maden pilot üretim tesisini devreye aldık. Pilot tesisin endüstriyel tesise dönüşmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletin bize güvensin bize inansın, Allah'ın izniyle biz bu güveni boşa çıkarmayacağız