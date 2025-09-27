Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Canavar derhal durdurulmalı ve yargılanmalı

Kaynak: AA
Erdoğan, "Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Netanyahu’nun dün BMGK'da boş koltuklara konuşmasına dair, “Gazze'deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığının farkına varıyorlar. İsrail'in derdinin sadece Gazze olmadığı gayet net anlaşılıyor. Canavarın durdurulması şart oldu! Netanyahu ve kadrosu derhal yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı. 3 gündür devam eden forumda 10 şehir, 13 ülke ve 55 okuldan diplomasiye ilgi duyan lise öğrencileri, farklı dillerde gerçekleşen komite çalışmalarıyla bir araya geldi. Forum yarın sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan forumda açıklamalarda bulundu.

“CANAVARIN DURDURULMASI ŞART OLDU!”

Dün BMGK'da Netanyahu’nun boş koltuklara konuştuğunu söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi:

“365 kilometre kareye sıkıştırılmış 2.5 milyon insan tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakılıyor. Bütün bunlara rağmen bu soykırım küresel ölçekte bir uyanışa da vesile oldu. Dün Netanyahu, BMGK'da yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamayınca boş koltuklara konuştu. Gazze'deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığının farkına varıyorlar. İsrail'in derdinin sadece Gazze olmadığı gayet net anlaşılıyor. Canavarın durdurulması şart oldu! Netanyahu ve kadrosu derhal yargılanmalıdır."

