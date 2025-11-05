Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Erdoğan, yeni çözüm süreci ile ilgili yaptığı açıklamada komisyonun tüm tarafları dinlemesi gerektiği mesajını verdi. Söz konusu açıklama, Erdoğan’ın üstü kapalı bir şekilde komisyonun İmralı’ya giderek vatana ihanetten hüküm giyen terör elebaşı Öcalan ile görüşülebileceği şeklinde mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.

Erdoğan grup toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları neticesinde Terörsüz Türkiye menziline emin adımlarla yürüyoruz.

Terörsüz Türkiye'de yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor. "

"KOMİSYONDA İLGİLİ BÜTÜN TARAFLAR DİNLENMELİ"

"Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.

Komisyon kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan, ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini değerli buluyoruz.

Komisyonumuzun yazacağı kapsamlı raporu ve belirleyeceği hukuki yol haritasını önemsiyoruz. Bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız.

Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız."

BEŞTEPE’DEN İLK YEŞİL IŞIĞI MEHMET UÇUM YAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" sürecinde artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Bu aşamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi de bekleniyor" dedi.

BAHÇELİ DE “ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLSÜN DEDİ

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Genel Başkanı Bahçeli de komisyonun Öcalan ile görüşebileceğini ifade etti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“TBMM’deki komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Ümit ediyorum ki bu kapsamda belirlenecek yol haritası mucibince hukuki, siyasi ve demokratik atılımlar geniş ve gerçekçi bir mutabakat düzleminde temin edilecektir.

Elbette PKK’nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır.”

Bahçeli ayrıca MHP'nin de komisyona milletvekili göndermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.