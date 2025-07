Erdoğan'dan Öcalan'a övgü: İmralı her türlü desteği verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu.

"İMRALI HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİ"

Suriye'de ve bölgede yaşananlar için açıklama yapan Erdoğan "Bölgemizde yaşanan hadiseler, bir kez daha attığımız bu adımın doğruluğunu ortaya koyuyor. Şu anda İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi, veriyor. İşin bu boyutu çok çok önemli. YPG’nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir. Bu yaklaşımın bunların uzantısı olan SDG bakımından nasıl yansıyacağı da önemli" ifadelerini kullandı.

"MECLİS'TE İLERLEME YAŞANDIĞINA ŞAHİTLİK EDECEKSİNİZ"

"'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak için adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz" diye konuşan Erdoğan, "Yakında Meclis zemininde ilerlemenin yaşandığına şahitlik edeceksiniz. Biz terörsüz bir geleceği inşa etmekte kararlıyız. Hedefimize ulaşmak için ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve sonuçta nereye varacağımızı çok net bir biçimde biliyoruz" dedi.

"İMAM HATİP DÜŞMANLIĞI"

Erdoğan, LGS'de şaibe iddialarına tepki göstererek imam hatip düşmanlığı yapıldığı iddia etti.

Erdoğan, "Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır" dedi.

