Antalya’da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Serik’te çok sayıda otelin sahibi olan oteller grubunun yönetim kurulu başkanı Halil Doğan ile Kemer’de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İsmail Lepiev, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte otellerde görevli 4 yöneticinin de ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

KARA PARA DOSYASINDA YENİ GÖZALTILAR

Ayrı yürütülen kara para aklama soruşturmasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul’a götürülerek mali şube ekiplerince sorgulandığı, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü belirtildi.

Turizm yatırımları ve sağladıkları istihdamla sektörde öne çıkan isimlerin peş peşe gözaltına alınması, Antalya turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

"OTELLER KRALI" ERDOĞAN'DAN ÖDÜL ALMIŞ

haberimizvar.net'te yer alan habere göre gözaltına alınanlar arasında Antalya'nın oteller kralı olarak da bilinen Serik'te 13 otel sahibi Armas Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Doğan var. Bu operasyon turizm sektöründe deprem etkisi yarattı.

Ayrıca Kemer'de lüks otellere sahip Prince Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Lepiev ve 4 otel yöneticisi de gözaltına alındı.

Öte yandan Halil Doğan, 14 Aralık 2017'de Saray'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB tarafından düzenlenen "İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni"nde 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almış.