Erdoğan’dan ödül olan gazeteciden skandal paylaşım! Yeni Akit yine şaşırtmadı...

Erdoğan, yılın haber sitesi ödülünü kendi eliyle Yeni Akit’e verdi. Yılın haber sitesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmasını “çarpıldı” başlığıyla vermişti. Bu skandalın ardından Yeni Akit bugünkü manşetinde ‘geberdi’ şeklinde servis edilen haberlerini yalanlarken ‘çarpıldı’ başlığına ses çıkarmaması dikkat çekti. Ayrıca Akit binası önünde protesto eden üniversite öğrencilerine ilişkin Akit haber müdürü ve ödüllü Zekeriya Say, "Gazetemizi protesto için Akit binasının önüne gelen tiplere bak" diyerek bir karikatür skandalına imza attı.

ÖDÜL ALAN HABER SİTESİ “ÇARPILDI” ŞEKLİNDE HABERİ VERMİŞTİ

Erdoğan’ın "10. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde kendi elleriyle yılın haber sitesi ödülünü verdiği Yeni Akit, skandal bir habere imza attı. Yeni Akit Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmasını “çarpıldı” başlığıyla vermesi büyük tepki çekti. X hesabından gelen bir yorumda ise “Ben sağ görüşlü bir insan olmama rağmen haberi görünce çok sinirlendim” şeklinde tepki gelmişti.

ÖDÜLLÜ HABER MÜDÜRÜ GÖRSELLİ VE KARİKATÜRLÜ SAVUNMA

Tepkiler ise AKİT binasının önüne kadar geldi. Bir grup öğrenci, Küçükçekmece’deki Akit Medya Grubu önüne giderek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, "Gazetemizi protesto için Akit binasının önüne gelen tiplere bak" ifadelerini kullanarak izinsiz çektiği bir fotoğrafı servis etmişti. Say, bu paylaşımının ardından da hakaret içeren ifadelerle elektrik akımı içeren fotoğraflara ve görsellerin birine "yarınki karikatürümüz" notunu düşmesi dikkat çekti.

“GEBERDİ” YALANLANDI, “ÇARPILDI” SÖZÜNE DEYİNMEDİLER

Akit gazetesi bugünkü manşetinde ise “‘Geberdi’ diyenin de linçe kalkışanın da…” başlığı ile ‘geberdi’ ifadeleri ile olan fotoğrafı montajlı olduğunu söyleyerek savundu. Akit, manşetinde “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” şeklinde verdiği skandal başlığa ise yer vermedi.