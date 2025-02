Erdoğan'dan önemli açıklamalar: O kadınlar, bu ülkenin çok acı gerçeği!

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

81 vilayetimizin tamamındaki yol ve dava arkadaşlarıma selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Partimizi kurduğumuzdan bugüne, yani 23.5 yıldır zorlu, çetin, engebeli fakat bir o kadar da şerefli, önemli bir yolda sabırla yürüyoruz. Çeyrek asra yaklaşan bu yolculuğumuzun her bir adımını milletimize hizmet aşkıyla katettik. Türkiye'nin 7 bölgesine, 81 vilayetine, 85 milyon vatandaşımızın her birine hizmetlerimizle ulaşmanın, her bir insanımızın gönlüne taht kurmanın çabası içinde olduk. Tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum.

YENİ YÜZLERLE KADROMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ

12 Ekim'de başladığımız kongrelerimizi bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecimizi yönetiyoruz. Muhalefet kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor, tazeleniyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor. Kongrelerimizde sadece teşkilat mensuplarımız değil, aynı zamanda gönüller buluşuyor. Hiçbir düzensizliğin, saygısızlığın yaşanmadığı, sandalyelerin havada uçuşmadığı bir şölen havasında kongrelerimizi teker teker tamamlıyoruz.

HEPİMİZ MİLLETE HİZMET NEFERLERİYİZ

Bugün kadın kollarımızda bir görev değişimi yaşanıyor. Kadın kolları başkanımız Düzce vekilimize emekleri için teşekkür ediyorum. Geride iz bırakan projelere imza attılar. Kendilerini partim, şahsım, ailem adına tebrik ediyorum. İstanbul vekilimiz Tuğba Işık kardeşime de üstün başarılar diliyorum. Kendisi bu hareketin içinden gelen bir kardeşimizdir. Bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına itimadım tamdır. Bizim mücadelemiz şahsi ikbal mücadelesi değildir. Hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet neferleriyiz.

BİZ KISA MESAFE KOŞUCUSU DEĞİLİZ

Türkiye'yi yüceltmenin demokrasimizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapanlardan değiliz. Her birimiz hakkın rızası halkın duası olan uzun maratonun koşucularıyız. Bu maratonda da sabrımızı enerjimizi kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar koşacağız. Millete hizmet yolunda küsmek darılmak gibi, yarıştan kopmak gibi lükse şahsım dahil kimse sahip değil.

TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kişisel menfaatlerini siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadık olmayacağız. Ben değil biz demeye ısrarla devam edeceğiz. Rabbim ömür verdikçe, enerjimiz oldukça tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu davaya omuz vermiş olanların haklarını ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz.

TÜRKİYE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK

Bugün 22 yıl öncesine kıyasla her alanda bambaşka bir Türkiye'den eğer gururla bahsediyorsak bunda sizlerin çok büyük emeği ve fedakarlığı var. Ülkemizin bugün eriştiği seviyelerde siz kadınların çok büyük payı var. Türkiye'nin elde ettiği eşsiz kazanımlarda sizlerin çok büyük katkıları var. El ele verdik, Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Zorlukların üstesinden beraberce geldik. Milli iradesi hedef alan saldırıları birlikte püskürttük. Huzurumuza ve güvenliğimize kast edenleri birlikte boşa çıkarttık. Tahriklere, iftiralara, kışkırtmalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. İmkansız görülen nice reformlara birlikte imza attık. Yasakların ufkumuzu kararttığı eski günlerden, 2025 yılının güçlü, itibarlı Türkiye'sine yine beraber ulaştık. Biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil, kadınlarla siyaset dedik. Bu sözümüze bugüne kadar sadık kaldık. 22 yılı aşan hükümetlerimiz döneminde, Türkiye'nin her meselesinde hanım kardeşlerimizin kanaatlerini almaya özel önem verdik. AK Parti Kadın Kollarımız da maşallah siyasete seviye getirdi, kalite ve nitelik kazandırdı. Siyasette kadınlara yönelik ön yargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz. Türkiye'de siyasi partilerde bir zihniyet değişimine sizler öncülük ettiniz.

ÜLKENİN ÇOK ACI GERÇEĞİ

Birileri bilmeseler veya bilseler dahi kabul etmek istemeseler de bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu. Kadınlar çoğu zaman siyasette bir vitrin malzemesi olarak görülüyordu. Seçilme hakları kılık kıyafetlerinden dolayı gasp ediliyordu. Başörtülerinden dolayı çalışma hakları kısıtlanıyordu. Ey CHP, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz, siz. Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz. Eline kına yakıp dualarla, gözyaşları ile asker eyledikleri evlatlarının yemin törenini tel örgü arkasından seyretmek zorunda kalan kadınlar, bu ülkenin çok acı gerçeği.

SAHTE CANBAZLAR

28 Şubat'ta gazete köşelerinden iffetine dil uzatılan kadınlar, bu ülkenin bir gerçeğiydi. Yasakların tüm yükünü bu ülkede senelerce kadınlar çekmiş en büyük bedeli kadınlar ödemişti. Eski Türkiye'nin kahırla, acıyla, zorluklarla ve sıkıntılarla geçen karanlık ikliminde uzun yıllar belki en fazla horlanan kadınlar olmuştur. Ey CHP, siz değil miydiniz, çarşaflı bir bayanı alıp yakasına partinizin rozetini takmak suretiyle 'Biz kadınların yanındayız' diyen sahte cambazlar değil miydiniz? Ülkemize yakışmayan tüm bu kötü manzaralara biz sizlerle birlikte son verdik. Kadının olmadığı bir toplumun yarısı eksiktir şiarıyla kadınların haklarını genişleten, fırsat eşitliğini sağlayan birçok adım attık. Eğitimde kız çocuklarımızın okullaşma oranını biz artırdık. Haydi Kızlar Okula kampanyamız ile yüz binlerce kız çocuğumuzu eğitim hayatına kazandırdık.

EY ÖZGÜR BEY, BİZ BURAYA DURUP DURURKEN GELMEDİK

Rakamlar çabalarımızın meyve verdiğini ispat etmektedir. 2002'de üniversitede kız öğrenci oranı yüzde 13 iken bugün yüzde 53'ün üzerine çıktı. Ey Özgür Bey, biz buraya durup dururken gelmedik ya, biz buraya yüreğimizi koyup geldik. Kimin yasaklarla kadınları eve hapsettiği ortaya çıkmış oldu. TBMM'de, yerel yönetimlerde, iş dünyasında kadınların güçlü şekilde temsil edilmesini biz sağladık.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İNSANLIĞA İHANETTİR

İş gücüne katılım oranı yüzde 27.9'dan yüzde 37'ye yükseldi. Kadın istihdam oranı ise yüzde 25.3 iken şimdi yüzde 33'e yaklaştı. Kadınlar yalnızca eğitim ve iş hayatında değil, siyasette de büyük atılımlar geçti. Meclis'teki oranı yüzde 4.1'den yüzde 20'ye biz taşıdık Özgür Bey. Kadına yönelik şiddetle mücadele taviz vermediğimiz bir başka alandı. Bizi bu konuda haksızca eleştirenlerin bilmediği husus şudur. 2005'e kadar kadına yönelik şiddet mevzuatımızda suç olarak tanımlı bile değildi. Unutmayın, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. 2012'de yürürlüğe giren 6284 Sayılı Kanun'la kadınların korunmasını temin ettik.

DEMOKRASİ ADINA UTANÇ

Son seçimde muhalefet geçen bazı mahalli idarelerden şikayetler alıyoruz. Kimi belediyelerde 28 Şubat'tan hatırladığımız ayrımcı politikalar tekrar hayata geçirilmek isteniyor. Hayat tarzı ve hassasiyetlere gerekli saygı maalesef gösterilmiyor. Hedef yine kadınlar konuyor. Buram buram rövanşizm kokan marjinal bir siyasetin muhalefet eliyle yerel yönetimler üzerinden hortlatılmaya çalışılması ülkemiz demokrasisi adına utançtır. Kadınlarımızın haklarının 3-5 faşist tarafından gasp edilmesine izin vermeyiz. Devri sabık peşinde koşanlara eyvallah etmeyiz. Birileri hala kabullenmekte zorlansa da dün dünde kalmıştır. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları, eski Türkiye'de kalmıştır. Azgın azınlığın çığırtkanlıkla, sessiz çoğunluğu sindirdiği günler artık geride kalmıştır. Tetikçi kalemlerin millete ve sivil siyasete ayar verdiği günler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır. Türkiye'nin tapusu Türk milletinin üzerindedir. Bu vatanın, devletin, belediyelerin yegane sahibi, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, muhafazakarı, seküleri ile 85 milyonun tamamıdır. Biz iktidar ve ittifak olarak yasakçı, baskıcı, kibirli zihniyetle mücadelemizi, demokrasi ve hukuk zemininde sürdüreceğiz.

GELECEĞİMİZE YÖN VERECEK KARARLAR ALDIK

Türkiye dış politikada usta bir satranç oyuncusu gibi, yaptığımız stratejik hamlelerle anahtar konuma gelmeye başladı. Zengin birikimle ülkemizi özlemini duyduğu güç ve ağırlığa hızla kavuşturuyoruz. Dün önemli bir misafiri ağırladık. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ve heyeti tarihi bir kavşakta ülkemize kritik bir ziyarette bulundu. Güvenlikten yeniden inşaya, ticaretten ulaştırmaya birçok konuyu kendisiyle değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık. Bu akşam Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bir Asya seyahatine çıkacağız. Telefon görüşmelerimiz, kabullerimiz, temaslarımız olacak.