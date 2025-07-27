Erdoğan’dan orman yangını raporu!

Türkiye’nin dört bir yanı alev alev yanıyor. Çıkan yangınlara müdahaleler sürerken son olarak dün Bursa’da büyük bir yangın çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de çıkan yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirterek, çıkan yangınlara 7 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışan ve 132 bin gönüllü kişi ile müdahale ettiklerini açıkladı.

Yaz mevsiminin başından beri Türkiye’de çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdüklerini belirten Erdoğan, "Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir.

Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz.

Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir.

Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük.

Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun.”