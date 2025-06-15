Erdoğan'dan Orta Doğu'da diplomasi trafiği! Peş peşe görüşme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Orta Doğu'da diplomasi trafiği! Peş peşe görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran'da patlak veren İsrail-İran Savaşı sonrası Orta Doğu'daki ülkelerin liderleri ile görüştü.

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonu sonrası bölgede sıcak çatışmalar yaşanıyor. İki ülkenin karşılıklı füze saldırılarında birçok stratejik hedef vuruldu.

Dünya gündemine oturan gelişme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki liderler ile görüşerek görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

GÜNDEM İSRAİL-İRAN SAVAŞI

Görüşmelerde İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgedeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.

İsrail saldırılarının, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığına işaret eden Erdoğan, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu vurguladı.

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