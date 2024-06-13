Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu

“HUKUK NEYİ EMREDİYORSA ONU YERİNE GETİRİRİZ”
Gezi Olayları soruşturması kapsamında 2017 yılından beri hapiste olan Osman Kavala’ya da değinen Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devaleti olduğunu belirterek "Hukuk devletinde kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiştir. Kavala olur, Demirtaş olur biz yasaların dediğini yerine getiririz" diye konuştu.
Erdoğan, konuşmasının devamında, basın mensubuna tepki göstererek, "Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz sanırım. Biz Türkiye'deyiz. Bu ciddi manada bölgenin huzuru için attığımız adımlardır. Bundan sonra da böyle yürüyecektir" dedi.