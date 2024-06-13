Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu

İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı kararın çok mühim olduğunu belirten Erdoğan, İspanya'nın bu tutumunun diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan ayrıca Filistin’de adil ve kalıcı barışı sağlayacak her planı olumlu değerlendireceklerini ifade ederek, ateşkes kararının kağıt üstünde kalmaması gerektiğini belirtti.