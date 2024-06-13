Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu

Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu
Düzenleme: Kaynak: AA

İspanya Başbakanı Sanchez ile düzenlediği ortak bası toplantısında Osman Kavala’ya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek “Hukuk neyi emrediyorsa onu yerine getiririz" dedi.

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Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’ya düzenlediği ziyaret esnasında Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu 2

“AP SEÇİMLERİ ENDİŞELERİMİZİ ARTTIRDI”

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partilerin seçimden birinci çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo endişelerimizi arttırdı” yorumunda bulundu.

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Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu 3

“BAŞBAKAN SANCHEZ'İN BÜYÜK KATKILARI OLDU”

Konuşmasının devamında İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde İspanya Başbakanı Sanchez'in büyük katkıları olduğunu vurguladı.

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Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu 4

İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı kararın çok mühim olduğunu belirten Erdoğan, İspanya'nın bu tutumunun diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan ayrıca Filistin’de adil ve kalıcı barışı sağlayacak her planı olumlu değerlendireceklerini ifade ederek, ateşkes kararının kağıt üstünde kalmaması gerektiğini belirtti.

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Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu 5

Şu anda maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde” diyen Erdoğan, bu 5 ülkeden bir tanesinin “hayır” dediği zaman meselenin bittiğini belirterek, “Son olayda bu 5 ülkeden bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor, çocuklar, kadınlar, gazeteciler ölmüş, umurlarında değil. Bakıyorsunuz Sanchez tek başına çıkıp bayrağı açıyor. Ardından 2 Batılı ülke buna katılıyor. Bunu bizim yaygınlaştırmamız lazım” diye konuştu.

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Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması. İspanya Başbakanı’nın yanında duyurdu 6

“HUKUK NEYİ EMREDİYORSA ONU YERİNE GETİRİRİZ”

Gezi Olayları soruşturması kapsamında 2017 yılından beri hapiste olan Osman Kavala’ya da değinen Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devaleti olduğunu belirterek "Hukuk devletinde kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiştir. Kavala olur, Demirtaş olur biz yasaların dediğini yerine getiririz" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında, basın mensubuna tepki göstererek, "Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz sanırım. Biz Türkiye'deyiz. Bu ciddi manada bölgenin huzuru için attığımız adımlardır. Bundan sonra da böyle yürüyecektir" dedi.

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