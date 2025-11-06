Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuşuntu.

"TAVSİYEM, BİZ AZ SÖYLEDİK, O ÇOK ANLASIN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün zaten hem parti sözcümüz hem de diğer arkadaşlarımız bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik, o çok anlasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Özgür Özel'in açıklamalarına karşı tepki gösterdi.

Erdoğan, "Sizlerin önünde gündeme getirmek istemezdim ancak siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını korumak gerek. Ana muhalefet liderinin hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üslubu hak etmiyor. Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilin de freni boşalırmış. Zihni ile dili arasındaki bağı tamamen kopmuş zavallı bir şahıs var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hakkımız tam anlamıyla teslim edilmese dahi günümüz bilim dünyasına katkı milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Cami ve medrese kütüphanelerimizin yanı sıra müstakil kütüphanelerimiz 17. yüzyıldan itibaren yükselmeye başladı.

Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı merhum Cemil Meriç'in deyimiyle birer tuğla yığınına dönüştü.

Bu politikalar sebebiyle koca bir nesil ne şarklı kalabildi ne garplı olabildi. İki arada bir derede, oradan oraya savruldu. Bugün okul öncesinden, doktora düzeyine kadar kütüphanelerimizle, gençlik merkezlerimizle çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz.

Bu yıl ekim ayı itibariyle toplam 8.5 milyon ziyaretçiyi Millet Kütüphanemizde ağırlamanın kıvancını yaşadık. Her sabah erken saatlerde pırıl pırıl evlatlarımız Millet Kütüphanemize gelmek için adeta yarışıyoruz. Biz de burada okuyan yazan, okuyan, araştırma yapan ya da sınavlara hazırlanan gençlerimize günde iki öğün çorba ikram ediyoruz. 15 çeşit içecek ve keklerimizi yine ücretsiz olarak buradaki genç evlatlarımıza sunuyoruz.

28 Şubat döneminin ruhsuz zihniyetinin kurbalarından bir de İstanbul Üniversitesi'ndeki kitaplardır. Üniversitenin nadir eserler kitaplığı ve binlerce nadir eser çöpe atılmıştır. Bunlar arasında Sultan 2. Abdulhamid Han'ın kitaplığı da vardır. Bu eserleri de okuyuculara sunduk.

Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz hal alan bu dile, siyasi enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz.

Dün zaten ehem parti sözcümüz hem de diğer arkadaşlarımız bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler.