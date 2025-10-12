Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da yapımı sona eren 130 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlediği mitinge tepki gösteren Erdoğan, . "Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin onurunu çiğnetme. Bunlar değişmez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamaları hedef alan Erdoğan, "Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adete yalvarıyorlar. Kendi devleti hakkında açıkça yalan söylediler. Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin onurunu çiğnetme. Bunlar değişmez..." dedi.

"Buradan CHP genel başkanına sormak lazım" diyen Erdoğan, "Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok. Diyet borcunu ödemek için Türkiye demokrasisini yabancı dostlarına kötülerken hiç mi utanmıyorsun. Madem vatana millete hayrın dokunmuyor, bari zarar verme. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun” sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’a deniz üzerine yeni havalimanı yapılacağını ve hafif raylı sistem projesinin 2026 yatırım programına dahil edileceğini DE açıkladı.

Erdoğan,"Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Trabzon Havalimanı’nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İhalesini bu sene yapıyoruz, çalışmalara önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanını inşa edeceğiz.

Son 23 yılda Trabzon’a 540 milyar lira kamu yatırımı yaptık.

Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor.

Türkiye, bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi."

"ARZUMUZ RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ BİR AN ÖNCE SONA ERMESİ"

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan, "Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülkeyle temas halindeyiz. Karadeniz’in güvenliğinin riske girmemesine önem veriyoruz" dedi.

"İNSANİ YARDIM TIRLARIMIZ GAZZE'YE ULAŞMAYA BAŞLADI"

Gazze’ye yardım girişimlerinin hızlandığını belirten Erdoğan, "Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail’in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli" sözlerini sarf etti.

Kış bastırmadan mutlaka adım atılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da elimizden geleni yapacağız" dedi.