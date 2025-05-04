Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu! Süreci yakından takip ediyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu! Süreci yakından takip ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin çıkışında saldırıya uğradı. Özür Özel saldırı sonrası koruma altına alınırken, saldırgan ambulansla hastaneye kaçırıldı.

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ERDOĞAN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

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