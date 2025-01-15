Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kırmızı kart' yanıtı: Sen o işlerden anlamazsın!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kırmızı kart' yanıtı: Sen o işlerden anlamazsın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özgür Özel'in kırmızı kart açıklamasına da yanıt verdi.

AK Parti Grup Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel'in kırmızı kart açıklamasına yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında; "Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın o iş bizim işimiz" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel; Mersin'de bulunduğu açıklamalarında, "Soruyorum; Bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman hak ettiğini yapacağız. Hazır mısınız? Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elinizdeki kartlar, Türkiye'nin umududur. Emekliler, bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya, bu yüksek fiyatları gördükçe, bu düşük maaşları çektikçe, bu zammı, bu zulmü gördükçe, bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız?" demişti.

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